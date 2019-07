Fumo da un appartamento, scatta l'allarme: incendio domato dai pompieri

Qualche ora dopo l'intervento in un'abitazione di Sandrà, i vigili del fuoco sono dovuti accorrere a Villafranca di Verona, per domare il rogo che si era sviluppato in un altro appartamento.

Erano circa le 8.30 di venerdì, quando il fumo ha iniziato ad uscire da un'abitazione situata al civico 57 di vua Custoza: a notarlo sarebbe stato l'inquilino del piano inferiore, che non ha perso tempo ed ha allertato il 115. Sul posto si sono dunque precipitati 2 mezzi dei pompieri, i quali sono sono subito penetrati nella casa. All'interno, in quel momento, non c'era nessuno e gli operatori sono riusciti a circoscrivere e domare l'incendio, prima che potesse causare danni più importanti: stando a quanto appreso, le fiamme potrebbero essersi propagate da una multipresa elettrica a ciabatta (a causa di un malfunzionamento), per poi propagarsi ad una sedia ed altre vicine componenti dell'arredamento.

Nessuno fortunatamente è rimasto ferito e al momento l'abitazione non risulta aver subito gravi danni nella struttura.