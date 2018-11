Incendio in una palazzina di Veronetta: fiamme domate dai vigili del fuoco

Qualche momento di apprensione è stato vissuto nella mattinata di giovedì nel quartiere di Veronetta, a causa di un incendio scoppiato intorno alle 8.

Le fiamme sono divampate in un appartamento del secondo piano situato al civico 63 di via XX Settembre: sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, che sono riusciti in breve tempo a domare il rogo e mettere in sicurezza lo storico edificio, mentre il fumo aveva allarmato parte del quartiere.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti, mentre sul posto erano presenti anche gli uomini della Polizia municipale.