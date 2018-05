Scoppia un incendio in un appartamento a Grezzana: una persona intossicata

Nella serata di oggi, domenica 13 maggio, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio all'interno di un'abitazione a Grezzana in via dell'Industria.

Le fiamme sono divampate quando erano circa le ore 19 presso l'appartamento all'ultimo piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 oltre ai carabinieri.

Nell'ambito dell'episodio, una persona è rimasta leivemente intossicata ed è stato necessario il suo trasporto presso l'ospedale veronese di Borgo Trento dove è stata accolta in codice giallo.