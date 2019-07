Incendio in appartamento: circoscritto e domato dai vigili del fuoco

Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti a Caselle di Sommacamagna nella tarda mattinata di venerdì, per un incendio scoppiato in un appartamento di via del Fante.

Stando a quanto appresso, le fiamme sarebbero divampate intorno alle ore 12 dalla zona notte e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un posto con un mezzo, avrebbe impedito il loro propagarsi nel resto dell'abitazione.

In pochi minuti i pompieri sono dunque riusciti a circoscrivere ed estinguere il rogo, evitando che potesse provocare feriti. Nel giro di poco tempo dunque, la situazione è tornata alla calma nel centro della frazione.