Incendio in abitazione nella notte: un intossicato portato in ospedale

Una persona è rimasta intossicata in seguito ad un incendio divampato in un'abitazione di Villafranca di Verona nella tarda serata di sabato.

Erano circa le 23.20 quando è scattato l'allarme: sul posto i vigili del fuoco hanno inviato una squadra da Verona composta da cinque unità, supportata da un altra dei volontari di Villafranca. Le fiamme sono state domate dai pompieri, mentre il 118 è dovuto intervenire per soccorrere una persona, che è stata condotta all'ospedale Magalini per gli accertamenti e le cure del caso, dopo aver presentato i sintomi dell'intossicazione.