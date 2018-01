A fuoco cassonetti e un'auto a Isola della Scala nell'ultima notte dell'anno

Notte di lavoro tra il 31 dicembre e l'1 gennaio non solo per i sanitari del 118 che hanno prestato il loro servizio in piazza Bra. Sono stati 19 gli interventi dei vigili del fuoco veronesi nella notte di Capodanno. Nella maggior parte dei casi, sia nella città di Verona che in provincia, si è trattato dello spegnimento di incendi ai cassonetti provocati dall'uso dei botti. Il caso più grave è invece capitato lungo la tangenziale di Isola della Scala dove invece ad andare a fuoco è stata un'automobile. I pompieri del distaccamento di Bovolone hanno spento le fiamme, ma resta da capire cosa le abbia generate.

A causa di questi incendi, comunque, non si segnalano feriti.