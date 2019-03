Auto bruciate in zona Stadio: la Questura indaga sugli incendi dolosi

Sta indagando la Questura di Verona sui tre incendi che hanno distrutto cinque auto in zona Stadio nella notte tra domenica e lunedì. I roghi sono divampati in via Michelangelo, via Vasari e via Bramante, richiamando sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che, da circa le 3 del mattino fino a quasi le 5, sono rimasti sul posto per estinguere le fiamme.

Nei punti indicati sono arrivate anche le auto delle Volanti, seguite poi dalla Polizia scientifica e dal Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco (Niat), che si sono occupati di stabilire le origini degli incendi e raccogliere tutti gli indizi utili. Gli episodi infatti risulterebbero essere di natura dolosa e su di essi sono partite quindi le indagini della Squadra Mobile.

I sospetti portano a pensare che si tratti di atti vandalici o di un piromane, mentre al momento è stata accantonata l'ipotesi che si possa trattare di un qualche tipo di ritorsione: tutti i veicoli infatti appartengono a residenti della zona e non sarebbero emersi attualmente indizi che portano su questa strada.

Attualmente sono dunque al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza della zona e anche le celle telefoniche, per risalire agli autori degli incendi.