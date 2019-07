Incastrato dal mezzo agricolo nel canale pieno d'acqua, lo salva il vicino

Solamente lunedì un altro agricoltore, Luigi Castagna, ha perso la vita in un tragico incidente agricolo che si è verificato nella zona di Illasi e martedì mattina, ad Angiari, un altro uomo stava incontrare la stessa fine, ma per sua fortuna un vicino si è accorto di quanto avvenuto.

Erano circa le 10.30 in via Santa Croce, ed un 73enne era intento a lavorare il suo terreno con una moto zappa, quando ha perso il controllo del mezzo andando a finire nel canale, con circa 1 metro di acqua, confinante con il suo terreno. A causa dell'incidente, l'uomo è rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo agricolo, che gli impediva di uscire dall'acqua.

Per sua fortuna però, un vicino si è accorto dell'accaduto e si è precipitato sul posto per sostenere il capo del malcapitato e permettergli di respirare fino all'arrivo dei vigili del fuoco di Legnago che, utilizzando un argano (tirfort) per sollevare il mezzo agricolo, sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo alle cure dei sanitari.