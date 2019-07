Rimane incastrata col braccio nel cancello automatico: liberata dai militari

Un intervento più curioso che pericoloso, quello messo in atto dai carabinieri della stazione di Cerea nel pomeriggio di martedì, che comunque ha risolto una situazione difficile per una cittadina veronese.

Erano infatti circa le 17, quando la centrale operativa di Legnago ha inviato una pattuglia a Casaleone presso un'abitazione dove era stata segnalata una donna in difficoltà: arrivati sul posto, i militari hanno trovato la residente a terra, con un braccio rimasto incastrato nel cancello automatico in seguito alla sua chiusura. Gli uomini dell'Arma allora hanno dovuto scavalcare la recinzione per intervenire sul controllo manuale della cancellata, sbloccandola e liberando così la sfortunata cittadina dalla sua morsa.