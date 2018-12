Incassano i Gratta&Vinci rubati in una rapina: un arresto a Villafranca

Volevano incassare i Gratta&Vinci vincenti rubati durante la rapina messa a segni il 20 luglio scorso nella nella tabaccheria "L'angolo della fortuna" di Rimini, le loro impronte digitali però li hanno traditi e i malviventi sono finiti nella rete dei carabinieri.

Come racconta Tommaso Torri su RiminiToday, il titolare della rivendita era stato aggredito dai rapinatori, che intendevano impossessarsi dei tagliandi della lotteria istantanea: si trattava di un pacco completo del valore di 4500 euro che, una volta fatto sparire, era stato accuratamente grattato dai malviventi in cerca dei biglietti vincenti.

Gli investigatori però sono riusciti a risalire ai numeri di serie e hanno iniziato la ricerca delle ricevitorie dove erano stati incassati, per un totale di 1500 euro, arrivando così a due tabaccherie di Rimini e una di Riccione. Sui Gratta&Vinci, analizzati dagli esperti dei carabinieri, sono state trovate le impronte digitali di due napoletani di 47 e 46 anni e, le loro fisionomie, sono state comparate coi filmati delle telecamere a circuito chiuso avevano immortalato i rapinatori in azione nella tabaccheria. I malviventi sono stati così smascherati e, nella mattinata di mercoledì, sono stati arrestati uno a Napoli e uno a Villafranca di Verona con l'accusa di rapina aggravata e lesioni in concorso.