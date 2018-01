Assaporito apre a Verona: prodotti campani e il tocco del maestro pizzaiolo Guglielmo Vuolo

Apre a Verona, in zona Fiera, uno spazio di 350 metri quadri dedicato ai sapori del Sud. Si tratta di Assaporito, già presente a Brescia con un'attività decennale, una vera e propria Bottega del Gusto che dalla prima colazione alla sera resterà aperta per soddisfare tutti i suoi clienti.

L'inaugurazione ufficiale di Assaporito, la Bottega del Gusto di Marco Dolci, e la Pizzeria del maestro pizzaiolo napoletano Guglielmo Vuolo, si terrà quest'oggi, venerdì 5 gennaio, a Verona in viale del Lavoro al civico 32. Grazie alla loro prestigiosa partnership, Vuolo e Dolci saranno in grado di proporre al pubblico gli eccellenti prodotti tipici della Campania e in particolare una pizza tra gourmet e tradizione. Un vero e proprio punto vendita di tutte specialità campane, dai vari tipi di pomodoro alla mozzarella di bufala, passando per i fritti, la pasta di Gragnano e l'immancabile caffè.

La struttura da 350 metri quadrati su due livelli in viale del Lavoro, è stata rinnovata per l'occasione dall'architetto Luisa Masciantonio, ispirandosi ai colori pastello della Costiera ma anche ai verde, rossi e blue intensi dal sapore vagamente vintage. Il maestro napoletano Guglielmo Vuolo, pizzaiolo verace strettamente legato alla più squisita tradizione ma anche curioso ricercatore, porterà dunque a Verona, oltre ai suoi tre impasti quotidiani, le importanti novità e scoperte che ha maturato in questi anni.

In particolare ci sarà la Carta dei pomodori, una selezione di varietà rare e note da cui scegliere il proprio pomodoro preferito per condire la pizza, ma non mancheranno anche l'impasto all'acqua di mare e una ricca selezione di pizze per la salute studiate appositamente con bioterapisti nutrizionali.