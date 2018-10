Resta incastrata tra il muletto e lo scaffale: 53enne portata a borgo Trento

Una 53enne di Sorgà è stata elitrasportata dal 118 all'ospedale di Borgo Trento nel pomeriggio di venerdì, a causa di un incidente sul lavoro.

La donna lavora come dipendente in un magazzino di un'azienda di medicinali, situato in via Enzo Ferrari a Villafontana, nel comune di Bovolone, ed è rimasta intrappolata tra il muletto elevatore che conduceva e uno scaffale del magazzino. Così, poco dopo le 15, sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona per liberarla e affidarla al personale sanitario, che l'ha condotta al Polo Confortini. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal.