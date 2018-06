Alloggia in hotel e in campeggi senza pagare, 45enne tedesco in carcere

Nel primo pomeriggio di ieri, 28 giugno, durante un controllo straordinario, la polizia ferroviaria di Peschiera del Garda ha identificato un quarantacinquenne tedesco, ospite di uno dei campeggi sulle rive del Benaco. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, iniziali H.D., era destinatario di un mandato di cattura e di una richiesta di estradizione emessi dal tribunale di Cattaro (Montenegro) che aveva condannato l'uomo, in via definitiva, ad una pena di sei mesi di reclusione per il reato di truffa.

Dalla motivazione fornita dal Ministero dell'interno, gli agenti hanno apprendeso che il tedesco era stato denunciato da alcuni albergatori di località turistiche del Montenegro per aver usufruito più volte dell'ospitalità degli hotel, anche per lunghi periodi, lasciando poi le stanze senza pagare. Analogamente, anche in Italia, l'uomo era stato denunciato dai proprietari di diversi esercizi ricettivi per lo stesso reato.

Prima di essere condotto al carcere di Montorio, H.D. è stato accompagnato a riprendere i propri bagagli nel camping che lo ospitava. Lasciando il campeggio, H.D. si è scusato con i proprietari per essere "momentaneamente" privo di denaro per pagare il conto.