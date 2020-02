In tre alberghi, la Finanza scopre 129 lavoratori irregolari e 7 in nero

La guardia di finanza di Verona ha scoperto 129 lavoratori «irregolari» e 7 lavoratori «in nero». L'attività ispettiva è stata preceduta da una mirata analisi di rischio che ha permesso di concentrare l'azione investigativa nei confronti di due strutture alberghiere ed una struttura alberghiera che fornisce anche servizio di ristorazione.

Le tre strutture sono tutte riconducibili ad un unico soggetto e si trovano a Soave e a San Bonifacio. Complessivamente sono dotate di circa 130 camere e di oltre 300 coperti per quanto riguarda la ristorazione.

Il sistema illecito presunto dai finanzieri prevedeva il ricorso alla manodopera di lavoratori formalmente forniti da cooperative con sede a Napoli. In realtà, i lavoratori avrebbero dovuto essere riconosciuti come dipendenti delle tre strutture ricettive. Inoltre, le cooperative non avrebbero pagato quanto dovuto in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. Ed una parte dello stipendio dei lavoratori sarebbe stato pagato direttamente dalle tre strutture alberghiere.

Tra l'altro, sette lavoratori sarebbero risultati impiegati senza alcun tipo di contratto e di tutela assicurativa e quindi completamente in «nero». E durante il controllo dei finanzieri, questi sette lavoratori sarebbero stati individuati mentre erano intenti a svolgere le loro mansioni, mentre gli altri 129 lavoratori «irregolari» sarebbero stati, complessivamente, impiegati in un anno e mezzo.

In capo alle cooperative sarebbe stato possibile ricostruire, per gli anni dal 2018 al 2019, irregolarità per oltre 50mila euro. Al datore di lavoro sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per oltre 132mila euro.