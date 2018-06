«Nessuna multa per l'imprenditrice, solo carenze amministrative e burocratiche già sanate»

L'imprenditrice di Illasi denunciata dai carabinieri nei giorni scorsi «non ha ricevuto alcuna multa, ed eventuali responsabilità al momento sono solo supposizioni prive di conferma». Ad affermarlo è l'avvocato Davide A. Tirozzi - legale della donna romena di 52 anni - che ha scritto alla nostra redazione.

«Contrariamente a quanto riferito dal vostro giornalista, che afferma che siano state erogate sanzioni penali per euro 20.000, nessuna pena o multa è stata inflitta alla mia assistita, la quale è stata destinataria esclusivamente di una diffida a regolarizzare alcune carenze amministrative-burocratiche, a cui si è già provveduto».

«Del pari - prosegue l'avvocato Tirozzi - non vi è prova alcuna che i braccianti fossero sfruttati, sottopagati e accolti in ambienti non idonei all'ospitalità (mi riferisco alla paga, ai licenziamenti, alle condizioni igieniche), simili affermazioni sono mere illazioni e supposizioni che, allo stato non trovano conferma, mentre dal tenore dell'articolo vengo esposti come fatti certi; peraltro, anche ammesso e non concesso la sussistenza di quanto sopra, tali circostanze sarebbe ancora oggetto di indagine da parte della Pg e, per l'effetto coperte dal segreto istruttorio e non divulgabili».