Cronaca Centro storico / Via del Pontiere

Beccato dalla municipale il re dei furbetti: aveva alle spalle 274 verbali, ora maxi multa

Nato a Napoli, residente nel Comune di Negrar e in circolazione su una Bmw con targa bulgara, era stato sanzionato per ben 274 volte: grazie al nuovo sistema in dotazione Giano 2 è stato identificato dalla polizia municipale e ora dovrà pagare 20 mila euro di multa