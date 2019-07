Cadavere trovato nel canale "Menaghetto": la donna è stata identificata

È stato identificato il cadavere della donna rinvenuto nel canale Menaghetto, all'interno del Parco Valle del Menago nel comune di Bovolone.

Stando a quanto riferito dai carabinieri, si tratta di una 60enne residente in paese, che nella mattinata di lunedì si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione. Addosso non aveva documenti e sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza: secondo le prime ipotesi degli inquirenti, le cause della morte sarebbero riconducibili ad un annegamento e la salma è stata portata all'istituto di medicina legale dell'ospedale di borgo Roma per gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda stanno svolgendo le indagini del caso i carabinieri della stazione di Bovolone: al momento le piste principali resterebbero quelle della caduta accidentale o del gesto estremo.