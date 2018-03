Monitor per il cuore a portata di smartphone, novità all'ospedale Pederzoli

Dal mese di ottobre, all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, i medici hanno cominciato ad impiantare un nuovo dispositivo per monitorare i pazienti con problemi cardiaci. Si chiama Implantable cardiac monitor (Icm) confirm Rx e al momento viene utilizzato da una ventina di uomini e donne.

Il nuovo strumento medico è stato presentato nella clinica veronese, come riportato da Katia Ferraro su L'Arena. Si tratta di un'asticella in titanio che con un intervento di pochi minuti e quasi per nulla invasivo viene inserita sotto la pelle del paziente all'altezza del torace. Il suo compito è quello di monitorare il battito cardiaco, registrando le eventuali aritmie. La novità è che i dati possono essere trasmessi tramite Bluetooth ad una app per smartphone, così da aggiornare sia il paziente che il medico curante.

Il salto in avanto rispetto alle precedenti apparecchiature per il monitoraggio cardiaco è che questo monitor è veramente piccolo e può essere utilizzato anche per diversi mesi. E i dati che vengono raccolti sono un valido aiuto per le diagnosi dei medici, che possono in questo modo scoprire le cause di svenimenti, palpitazioni e ictus, in pazienti soggetti a queste problematiche.