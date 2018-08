Individuato in un hotel di Verona, il ricercato viene portato in carcere

Era ricercato per aver commesso reati contro il patrimonio, furti in abitazioni e rapine, A.G., moldavo di 26 anni arrestato nella mattinata di sabato dalle Volanti della Questura di Verona, mentre soggiornava presso il B&B hotel Verona, situato a Verona, in Via Fermi.

Il tempestivo invio della scheda alloggiati da parte della struttura alberghiera e l’allarme giunto presso la sala perativa di lungadige Galtarossa, hanno consentito di dare esecuzione al mandato di cattura di 2 anni, 6 mesi e 7 giorni, emesso lo scorso 5 gennaio dalla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario di Bolzano nei confronti del 26enne.

Lo straniero, dopo la notifica del provvedimento e gli accertamenti di rito, è stato dunque accompagnato presso il carcere di Montorio.