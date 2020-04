Arrestato dai carabinieri dopo il tentativo di furto all'interno di un hotel a Verona

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona riferiscono di aver compiuto un arresto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile nel capoluogo scaligero. A finire nei guai un 46enne che, intorno all'1.40 di notte, sarebbe stato sorpreso mentre cercava di scardinare la porta d'ingresso di un albergo. Quello dei fenomeni predatori ai danni delle strutture ricettive, in questo periodo di emergenza e calo degli afflussi turistici, parrebbe negli ultimi giorni non essere affatto raro, secondo quanto rivelato dai militari dell'Arma.

Ad ogni modo, in questa circostanza i carabinieri sarebbero riusciti ad intervenire per tempo in vicolo Tre Marchetti, sorprendendo il malintenzionato e riuscendo infine ad arrestarlo. Il 46enne è stato quindi portato nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Verona ed in seguito si è presentato dinanzi al giudice per il rito direttissimo. A seguito della convalida dell'arresto, il giudice ha poi disposto per l'uomo la custodia in carcere.