Hellas Verona - Brescia. Il Questore emette il Daspo per 10 tifosi scaligeri

Il Questore della provincia di Verona ha emanato 10 Daspo a carico di altrettanti tifosi dell’Hellas Verona, per quanto accaduto prima del fischio di inizio della partita casalinga contro il Brescia.

Era il 3 novembre 2019 quando le due formazioni si sono affrontate allo stadio Bentegodi nell'undicesima giornata di Serie A, una partita attenzionata sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica a causa dell'acerrima rivalità tra le due tifoserie, che spesso è sfociata anche in episodi di violenza che hanno compromesso la sicurezza pubblica. A causa di questi precedenti e tenuto conto dell'elevato livello di rischio dell'incontro , il 23 ottobre 2019 l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva adottato la determinazione nr. 43/2019, suggerendo l'adozione, in sede di G.O.S., delle seguenti misure organizzative: "vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Brescia, esclusivamente per il settore ospiti, e solo in possesso di tessera del tifoso del Brescia F.C.; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio".

Intorno alle 14.15, poco prima dell'inizio della partita, le telecamere di sicurezza dello stadio, nonché quelle in dotazione al personale del locale Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, hanno ripreso l'intera dinamica dell'azione messa in atto da un folto gruppo di tifosi locali, composto da un centinaio di persone. Secondo quanto riferisce la Questura di Verona, il gruppetto avrebbe stazionato davanti al bar Bentegodi, ritenuto un punto di ritrovo per i sostenitori scaligeri, quando ad un certo punto si sarebbe spostato in direzione di via Sogare percorrendo piazzale Olimpia e, dopo aver raggiunto la rotonda che interseca anche via Leonardo da Vinci e via Pirandello, avrebbe iniziato a correre verso l’ingresso posteriore del parcheggio riservato agli ospiti: in quel momento infatti i bus della tifoseria lombarda stavano percorrendo l'ultimo pezzo di tangenziale. A quel punto il Dirigente del servizio di ordine pubblico, per impedire che le due fazioni entrassero in contatto, si è visto obbligato a spostare alcuni contingenti dei reparti di Polizia, lasciando così sguarnite altre zone sensibili attorno allo stadio. Nonostante questo, gli ultras scaligeri avrebbero continuato ad avazare, intonando cori provocatori e minacciosi all'indirizzo dei sostenitori avversari. Il tempestivo intervento delle forze di polizia, che avrebbero attuato alcune azioni di contenimento, ha però impedito il contatto.

Dei dieci provvedimenti Daspo emanati, tre hanno una durata quinquennale con la prescrizione dell’obbligo di firma di un anno (i tre tifosi avevano già a loro carico un altro provvedimento analogo), mentre i restanti sette prevedono il solamente divieto di assistere alle manifestazioni sportive per un anno.