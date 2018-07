Hellas, ufficiale Crescenzi. E dalla cessione di Jorginho arriva un tesoretto

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi dalla società Pescara Calcio. Il difensore, classe 1991, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e raggiungerà in serata i nuovi compagni di squadra nel ritiro di #Primiero2018.

Questo il comunicato con cui la società ha comunicato l'arrivo del nuovo rinforzo per la difesa di Fabio Grosso, che sabato si è subito aggregato al gruppo in ritiro a Primero.

Ma le buone notizie per il club non finiscono qui. Il 14 luglio infatti è stato ufficializzato il passaggio di Jorginho dal Napoli al Chelsea per l'astronomica cifra di 60 milioni di euro più 3 di bonus: un trasferimento che porta nelle casse gialloblu poco più di 1 milione e mezzo di euro come contributo di solidarietà per aver formato l'italo-brasiliano.