L'Hellas mette nel mirino la Salernitana, ma perde Almici per infortunio

La vittoria in rimonta nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, ha proiettato l'Hellas Verona sulla vetta solitaria della classifica di Serie B dopo cinque partite, mostrando una squadra provvista di importanti attributi, oltre ad un tasso tecnico sopra la media della categoria.

Caratteristiche che non possono che rendere felice Fabio Grosso, che però sa che il cammino che porta alla promozione è lungo ed irto di ostacoli, durante il quale bisognerà anche saper soffrire da squadra per raggiungere la meta. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale della società, al termine della partita.

La gara? Molto difficile, sapevamo avremmo trovato una squadra tosta, lo Spezia ha caratteristiche difficili da affrontare e a tratti ha saputo metterci in difficoltà, ma la squadra ha saputo dimostrare grande maturità. Abbiamo saputo soffrire tutti insieme quando necessario, e pungere quando è stato possibile farlo, portando a casa una vittoria che alla fine credo meritata. E' proprio negli inevitabili momenti di difficoltà che si vedrà la nostra forza. Lo Spezia ci ha costretto a prendere qualche rischio e ad alzare il ritmo, nonostante questo abbiamo concesso molto poco. Salernitana? Altro avversario difficile, sicuramente avranno voglia di vincere ma penso che se usiamo bene le nostre caratteristiche e qualità possiamo fare la nostra partita. Il pubblico del Verona? Caloroso e soprattutto generosissimo quando vede che i propri giocatori danno tutto in campo. Il loro entusiasmo può essere un fattore fondamentale per la nostra stagione.

Nel frattempo allo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera sono ripresi gli allenamenti della squadra in vista della partita di sabato allo stadio Arechi contro la Salernitana. Nella seduta di mercoledì ha svolto lavoro differenziato Ragusa, dopo l'acciacco dei giorni, mentre per quanto riguarda le condizioni di Almici, la società ha diramato un comunicato ufficiale.

L'Hellas Verona FC comunica che il calciatore Alberto Almici è stato sottoposto, presso il Centro Polifunzionale 'Don Calabria' di Verona, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.

Probabile dunque che il laterale salti sia la sfida di sabato, che quella di venerdì prossimo contro il Lecce.