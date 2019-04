Fermati con hashish e cocaina in auto: tutti e quattro vengono arrestati

I carabinieri del Nor di Legnago stavano indagando su un giro di spaccio di drogra nella zona della Bassa veronese e nella serata di mercoledì, intorno alle ore 20, hanno messo le manette ai polsi di 4 italiani, in via Marzabotto, dopo averli trovati in auto con quasi 400 grammi di hashish e 1 di cocaina.

Dichiarati in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito, i 4 sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Venerdì mattina sono stati accompagnati dai militari davanti al tribunale di Verona per sostenere il giudizio per direttissima, dove il giudice Carrara ha convalidato il provvedimento e concesso i termini di difesa fissando il processo per il prossimo 1 luglio, disponendo nei loro confronti l'obbligo di dimora nel comune di residenza /domicilio e l'obbligo di non uscire di casa dalle 22 alle ore 7.