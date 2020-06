In auto con moglie e figli, aveva due etti di hashish nel bagagliaio

Proveniva da Verona, il 38enne fermato al casello della A22 di Rovereto Nord ed arrestato perché nascondeva nel bagagliaio due etti di hashish. L'arresto è stato compiuto dai poliziotti del commissariato di Riva del Garda questa notte, 10 giugno, intorno all'1.45.

L'arrestato è un cittadino straniero che da anni risiede in Trentino ed era in macchina con moglie e figli al momento del controllo. Indotti dal nervosismo del controllato ad operare una perquisizione, gli agenti hanno trovato due panetti di hashish, dal peso di circa un etto ciascuno, nascosti nella vettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Benchè l'uomo non abbia fornito alcuna collaborazione, la quantità sequestrata e il tipo di stupefacente potrebbe far pensare anche ad uno spaccio per il termine dell'anno scolastico», ha commentato a TrentoToday Salvatore Ascione, dirigente del commissariato di Riva del Garda.