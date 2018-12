Il bus frena per evitarlo e 3 persone restano ferite: guidatore individuato

È stato individuato dalla Polizia municipale il conducente e l’auto che, lunedì sera in via Paolo Caliari, ha provocato la frenata d’emergenza di un autobus Atv e il conseguente ferimento di tre persone presenti sul mezzo.

Dagli accertamenti degli agenti intervenuti sul posto è emerso che un Doblò Fiat si è immesso in via Caliari in maniera azzardata, tanto da rendere necessaria la brusca frenata da parte del bus per evitare l’impatto tra i due mezzi.

L’uomo alla guida dell’auto è già stato convocato al Comando della Polizia municipale. Le indagini in atto, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza privati, potranno fornire ulteriori ricostruzioni dell’accaduto. Tuttavia, non si può parlare di auto pirata perché chi era alla guida probabilmente non si è accorto di quanto provocato dalla sua manovra.