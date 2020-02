Controllato dalla polizia, chiama l'avvocato, ma gli ritirano lo stesso la patente

Ritiro della patente e due multe, una per guida in stato di ebrezza e e l'altra per guida pericolosa. Un cinquantenne veronese non potrà guidare per un po' e dovrà pagare più di 700 euro per un'allegra serata passata nel Vicentino.

L'uomo, come raccontato da VicenzaToday, era alla guida della sua Bmw, l'altra notte. E con la sua vettura avrebbe svoltato in strada Marosticana a grande velocità e senza rispettare il cartello di stop. Con questa manovra, il cinquantenne avrebbe sfiorato l'incidente con la volante della polizia, impegnata in controlli di routine. I poliziotti hanno fermato l'automobilista che, prima di sottoporsi all'alcoltest, ha voluto chiamare il suo avvocato. Giunto sul posto del controllo anche il legale, il cinquantenne veronese ha eseguito l'esame di misurazione del tasso alcolemico, che è risultato superiore al limite di legge.