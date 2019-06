Non rispetta norme sul trasporto di alimenti, 2mila euro di merce sequestrata

I finanzieri trentini lo hanno fermato perché parlava al cellulare mentre guidava il suo furgoncino, ma controllando la merce che stava trasportando hanno riscontrato diverse infrazioni alle norme igienico-sanitarie. Così un ragazzo di 22 anni, che lavora per una ditta veronese di alimentari, si è visto sequestrare circa duemila euro di prodotti surgelati, come carne di pollo e vitello, pane e patatine, dagli uomini della guardia di finanza di Trento, i quali hanno anche notato che il furgone non era in regola con la revisione e parte della merce era trasportata in nero.

Il 22enne è stato fermato dai finanzieri nel capoluogo trentino in via Giusti, come riportato da TrentoToday, e i prodotti che stava trasportando erano destinati a negozi in provincia di Trento e di Verona. Circa cinquecento chili di alimenti surgelati, i quali però sono stati sequestrati dagli uomini delle Fiamme Gialle perché trasportati in condizioni vietate per legge.

Questi prodotti, infatti, devono viaggiare ad una temperatura inferiore ai 18 gradi centigradi, con una soglia di tolleranza che può raggiungere i 21 gradi. La temperatura interna al furgoncino però era superiore al limite consentito e per questo è scattato il sequestro e la successiva multa salata.