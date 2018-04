In gruppo accerchiano 2 ragazzi e, tra spinte e calci, prendono il cellulare

Un’aggressione di gruppo è sfociata in rapina aggravata ai danni di due ragazzi di 23 e 25 anni nel weekend di Verona, con due persone finite in manette e altre tre ricercate dalla Polizia.

Era circa l'ora di mezzanotte dello scorso venerdì, quando alla centrale operativa della Questura è giunta una richiesta d’aiuto da parte di un giovane italiano, il quale ha denunciato di essere stato minacciato insieme ad un amico da un gruppo di ragazzi nordafricani. I due stavano passeggiando lungo via XX Settembre quando sono stati accerchiati dalla gang, che è riuscita ad appropriarsi del cellulare di uno dei due con spinte e calci.

Poco lontano però gli agenti di Polizia sono riusciti a fermare due dei cinque stranieri, riconosciuti come gli autori della rapina dalle vittime, ma la perquisizione personale ha dato esito negativo, in quanto nessuno dei due si trovava in possesso del telefono.

I cittadini marocchini sono stati identificati come L.I., 25enne pluripregiudicato per reati specifici, e A.H., classe 1990, entrambi irregolari sul territorio nazionale: per entrambi quindi sono scattate le manette per rapina aggravata in concorso e, su disposizione del Pm, sono stati portati a Montorio. Lunedì sono poi comparsi davanti al gip che ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per L.I. e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per A.H., in attesa del processo a loro carico.

Per quanto riguarda e due vittime, le conseguenze fisiche sono state molto lievi e i due hanno deciso di non ricorrere alle cure ospedaliere.