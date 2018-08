Grosso incendio in un capannone di rotoballe: pompieri al lavoro da ore

I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di venerdì in località Praole, a Cerro Veronese, per domare un grosso incendio scoppiato in un capannone.

La struttura di circa 1500 metri quadrati, costituita da ferro e lamiere, era utilizzata come deposito per le rotoballe di fieno, presenti in gran quantità al momento dello scoppio del rogo. Nove unità dei pompieri si sono dirette sul posto con tre mezzi (una ps e due autobotti), riuscendo a domare le fiamme, ma il loro lavoro non si è concluso: l'opera di bonifica e smassamento, per evitare che l'incendio riparta, durerà infatti diverse ore, nonostante la collaborazione di alcuni agricoltori della zona, che per le operazioni hanno messo a disposizione dei vigili del fuoco i propri mezzi agricoli.

Fortunatamente nessuna persona o animale è rimasto ferito nell'episodio.