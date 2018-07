Grondaia pericolante in un edificio del centro storico: intervengono i pompieri

Nella serata di ieri, giovedì 26 luglio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nei pressi di un edificio sito tra via Pellicciai e via San Rocchetto, a causa di una grondaia pericolante.

L'intervento dei pompieri è scattato verso le ore 19.30 di ieri. Sul posto sono intervenuti due mezzi, un'autoscala e sette uomini.

La palazzina è stata quindi messa in sicurezza, onde evitare eventuali pericoli per passanti. I vigili urbani sono intervenuti per transennare la via e consentire così le operazioni da parte dei pompieri.