Grazzana, arrestato operaio di 46 anni che arrotondava con lo spaccio

Di professione operaio, ma spacciatore nel tempo libero. Così i carabinieri hanno descritto un marocchino 46enne, residente a Grezzana, arrestato ieri, 12 gennaio, in flagranza di reato di spaccio. Da tempo, i militari di Bosco Chiesanuova lo tenevano d'occhio e, dopo un pedinamento in borghese in via Tinazzi, lo hanno colto sul fatto. L'uomo aveva appena ceduto un grammo di cocaina per 50 euro ad un veronese, classe '86, anch'egli incensurato e successivamente segnalato alla Prefettura quale assuntore.

I carabinieri hanno immediatamente sottoposto il 46enne a perquisizione personale e domiciliare, trovando altri 59 grammi di cocaina, 13 grammi di eroina e 31 grammi di hashish. In casa, oltre alla droga, è stato trovato anche tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, nonché 1.800 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività illecita di spaccio.

L'arrestato comparirà domattina dinanzi al giudice per la celebrazione del rito direttissimo.