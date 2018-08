Grezzana, sollevatore sbilanciato finisce sopra un'auto. 21enne ferita

Un incidente spettacolare e con conseguenze fortunatamente ridotte rispetto alla paura che ha provocato. Un incidente capitato all'alba di ieri, 12 agosto, durante la preparazione della giornata di eventi organizzati per la Festa Grande di Santa Viola, a Grezzana. La festa non è stata interrotta e la programmazione proseguirà regolarmente fino al 20 agosto.

Il fatto è stato raccontato da Riccardo Verzè su L'Arena. Sabato sera, 11 agosto, una ragazza di 21 anni ha partecipato con gli amici alla Festa Grande di Santa Viola e al termine della serata non se l'è sentita di guidare fino a casa. Si è dunque fermata a dormire nella sua auto insieme a due amiche di 17 anni. Le tre ragazze vengono svegliate all'alba dal rumore del motore di mezzo da lavoro, un sollevatore sui cui si trovano tre giovani volontari della festa. Le cause sono ancora da accertare, ma il movimento del braccio meccanico avrebbe sbilanciato il mezzo, facendolo finire sopra l'auto. La 21enne è rimasta ferita, incolumi invece le due 17enni. Il personale del 118, ha trasportato la giovane ferita all'ospedale di Borgo Trento dove è stata medicata. E sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la vicenda.

Per la madre della ragazza ferita, i giovani sul sollevatore stavano chiedendo alle ragazze di lasciare il parcheggio della festa e probabilmente per compiere una bravata hanno mosso il braccio del mezzo, perdendone però il controllo. Il sollevatore è finito sopra l'auto sfondando il parabrezza, ma per fortuna la 21enne non ha riportato ferite gravi. Gli organizzatori della Festa Grande di Santa Viola hanno fornito la loro versione, dicendo che i volontari si era avvicinati con premura all'auto, rimasta parcheggiata in un'orario insolito per chi non fa parte dell'organizzazione. Gli organizzatori della festa assicurano di aver offerto soccorso dopo l'incidente e restano a disposizione.