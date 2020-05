Il toccante video del personale dei reparti di terapia intensiva di Borgo Roma, Zaia: «Grazie di cuore»

«Il personale dei reparti di terapia intensiva dell'Ospedale di Borgo Roma ha realizzato un video per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il lavoro dei medici e operatori sanitari durante il periodo di emergenza Covid-19. Un piccolo-grande gesto, un segno di gratitudine e un messaggio di unità», scrive in una nota l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il video non è affatto passato inosservato, tanto che lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia lo ha voluto commentare e condividere: «Questo è il reparto di Terapia Intensiva di Borgo Roma (Verona). - ha scritto il presidente del Veneto Zaia - Non servono molte parole per descrivere ciò che raccontano immagini e volti dei nostri angeli in camice. Una parola sola: grazie, grazie di cuore!».