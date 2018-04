Grandine fuori stagione si è abbattuta nella notte sulla zona veronese

Precipitazioni intense e strade quasi "bianche". Dopo l'arrivo delle correnti d'aria fredda che hanno portato la neve fuori stagione nella zona scaligera (il cosiddetto Burian), nella notte tra mercoledì e giovedì è arrivata anche la grandine.

I "chicchi" di ghiaccio sono scesi in diverse aree della provincia, così come testimoniano i numerosi post apparsi sui social network e pubblicati dagli internauti, a segnalare le precipitazioni avvenute fuori periodo.

Fortunatamente non sembrano essere stati registrati danni e gli stessi vigili del fuoco non sono stati chiamati all'intervento dalle conseguenze del fenomeno atmosferico.