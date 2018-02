Meteo, freddo artico in arrivo su tutto il Veneto a partire dal fine settimana

Anche l'Italia settentrionale e quindi anche in Veneto saranno interessati dal prossimo fine settimana da un esteso nucleo di aria gelida di origine artica proveniente da est.

Nel territorio veneto, l'Arpav prevede l'arrivo della massa d'aria artico-siberana in particolare da domenica 25 febbraio, con un apice di freddo tra lunedì 26 e mercoledì 28 febbraio. Questo significa che le temperature potranno scendere anche di 15 gradi rispetto alla media del periodo. A 1.500 metri di quota sono infatti attese temperature medie tra i -12 e i -15 gradi, con picchi anche di -20 gradi. In pianura invece le temperature saranno su valori minimi inferiori allo zero già da domenica 25 e raggiungeranno i valori più bassi sempre tra lunedì e mercoledì, fino a toccare i -9 gradi. Anche le massime giornaliere resteranno molto basse e si aggireranno intorno agli 0 gradi. Domenica e lunedì la sensazione di freddo sarà acuita dai venti nord orientali, che successivamente tenderanno ad attenuarsi.

Ci sarà dunque un'ondata abbastanza tardiva di freddo, che risulterà la più intensa del trimestre invernale 2017/18 e probabilmente tra le più significative degli ultimi 25 anni. Considerando il mese di febbraio, negli ultimi anni le ondate di freddo più intense si registrarono nelle prime due decadi del febbraio 2012 e tra la fine di febbraio e primi giorni di marzo del 2005, in quest'ultimo caso accompagnate da una diffusa nevicata fuori stagione in pianura. Altre fasi altrettanto fredde nello stesso mese si registrarono nella seconda decade del febbraio 1994 e nella terza decade del febbraio 1993.

L'aria fredda di origine artico siberiana sarà piuttosto secca e quindi molto probabilmente non sarà accompagnata da precipitazioni, a parte nella fase iniziale di domenica quando sarà possibile qualche fiocco di neve sulle zone montane e sulla pianura meridionale.