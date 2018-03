Sicurezza stradale, in Gran Guardia un seminario sul trasporto di persone

L'associazione Verona Strada Sicura ha organizzato un momento di incontro, confronto e formazione per tutto il settore del trasporto professionale di persone.

I costruttori impegnati sul fronte dello sviluppo tecnologico, i gestori su quello dell'ottimizzazione della logistica di veicoli e persone, gli autisti su quello della propria formazione e, infine, i tutori dell'ordine che devono impegnarsi a far rispettare le regole; tutti questi attori della sicurezza sulle strade daranno vita giovedì 29 marzo dalle 9 alle 13 alla Gran Guardia di Verona al seminario sul trasporto professionale di persone. L'incontro è rivolto a tassisti, conducenti ncc, minibus, gran turismo, linee urbane ed extraurbane, scuolabus, conducenti di veicoli dei comparti sicurezza, soccorso e difesa, senza tralasciare gli insegnanti che organizzano le gite scolastiche di fronte ai quali si alterneranno come relatori i vertici delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Suem 118, ingegneri, medici e altri relatori.

Il seminario, patrocinato dalla Regione Veneto e dal Comune di Verona, giunge alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno che ha visto la presenza di 200 operatori del settore e conducenti. Anche quest’anno la partecipazione è completamente gratuita e richiede solo l'iscrizione tramite il sito www.veronastradasicura.org.

Verona fa il punto sulla sicurezza del trasporto professionale di persone - ha spiegato l'assessore comunale Luca Zanotto - Un settore che coinvolge numerosi operatori, chiamati ad una grandissima responsabilità. Se i dati Istat indicano il mezzo di trasporto su gomma come quello più sicuro, molto si può fare su questo fronte, a cominciare dalla sensibilizzazione e dall'educazione stradale nelle scuole. Il Comune è costantemente impegnato per aumentare la sicurezza stradale e di chi viaggia. Lo fa attraverso Atv ma anche con progetti pilota, come "Strade sicure" della Polizia municipale e il recente "Vai 118" per i mezzi sanitari in codice rosso.