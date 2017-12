Il Gran Galà del Garda premia Fabio Testi e celebra il ricordo di Alberto Tomei

Gli Oscar dell’eccellenza nel campo turistico, artistico, sportivo, culturale e del volontariato sono stati assegnati nell’affascinante serra del Giardino d’Inverno del Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri a Colà di Lazise. Una cerimonia, giunta alla XIII° edizione, sobria ma elegante condotta con maestria da Luca Viscardi, voce calda e professionale di radio Number 1, che ha introdotto i vari premiati scelti da una giuria qualificata, espressione della Comunità del Garda, delle Province di Mantova, Trento e Verona, della Camera di Commercio di Verona, del Consorzio Garda Veneto e dell'Associazione Benacus.

A tutti è stata consegnata, da Nicole Amighetti statuaria miss del Garda 2016, una statuetta stilizzata del Lago di Garda a testimoniare il legame dei premiati con il territorio benacense.

A salire sul palco Mariolina Vendrasco, imprenditrice del Pastificio Avesani per la sua capacità di promuovere l’immagine dell’azienda ma soprattutto per le innumerevoli attività a sfondo sociale e benefico. A premiarla il sindaco di Bussolengo Paola Boscaini. È stata poi la volta di Ivan De Beni, socio e amministratore delegato dell’azienda Europlan, che ha dedicato la statuetta a tutti i suoi collaboratori perché “come diceva il mio socio e zio Osvaldo Stocker è 'facile' costruire gli alberghi. Il difficile arriva dopo nella gestione”. A premiare Ivan De Beni, tra l’altro sindaco di Bardolino, Nicola Baldo, componente della Giunta della Camera di Commercio di Verona. La giuria ha inoltre assegnato l’Oscar del Garda a Vittorio Nalin, fondatore 20 anni fa del Parco Termale del Garda di Colà struttura che conta due laghi termali, un centro riabilitativo con piscina termale e palestra e tanti altri servizi che fanno delle Terme di Colà un centro d’eccellenza del Lago di Garda. A ritirare il premio, consegnato da Paolo Artelio, la figlia Anna Lisa Nalin, amministratrice delegata del Parco.

La serata è proseguita con la consegna della statuetta, da parte di Francesca Zaltieri della Provincia di Mantova, a Dario Bellini, fondatore della Gilgamesh Edizioni che edita autori di tutta Italia, molti dei quali mantovani e bresciani. Sul palco a ricevere l’Oscar anche Eugenio Manzato, presidente della cantina di Castelnuovo del Garda, “incoronato” dal vice sindaco di Castelnuovo Ilaria Tomezzoli, e i componenti della bissa Berengario di Torri del Benaco (Mirco Pozzani, Giacomo Brusco, Daniele Bertasi e Cristian Faraoni) vincitori della 50^ edizione della Bandiera del Lago premiati per la Provincia di Verona da Vito Comencini.

È stata l’occasione anche per un commosso saluto alla memoria di Alberto Tomei, presidente dell’Azienda gardesana servizi tragicamente scomparso martedì scorso e da sempre vicino anche al mondo delle bisse. La statuetta assegnata a l’avvocato Aventino Frau, già presidente della Comunità del Garda, assente per malattia è stata ritirata da Donatella Bertelli, vicepresidente dell’ente interregionale del Garda.

Infine a chiudere la cerimonia degli Oscar il riconoscimento all’attore Fabio Testi, personaggio poliedrico nativo di Peschiera del Garda che recentemente ha ricevuto a Venezia il premio Leone di Vetro del Cinema Veneto e nel Principato di Monaco il Premio alla carriera della XVII settimana della lingua e della cultura nel mondo. “È difficile essere profeti in patria - ha dichiarato Testi - e per questo apprezzo di cuore il riconoscimento ricevuto”. L’attore ha voluto sottolineare la bellezza del Garda, la sua ricchezza nei vari ambiti (sport, turismo,enogastronomia) e soprattutto spronato i tanti amministratori presenti in sala ad investire nella cultura. E per questo ha voluto chiudere il suo intervento leggendo una poesia di Pablo Neruda. A premiare Fabio Testi il sindaco di Lazise Luca Sebastiano. Nel corso della cerimonia una menzione particolare è andato a Massimo Zuccotti e all’agenzia FMedia di Milano che hanno vinto il premio quale migliore strategia di comunicazione 2017 al Gran Galà della Pubblicità a Milano.