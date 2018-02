L'artista CherisArt realizza un graffito per Verona nel parcheggio Centro

Decisamente più bello il parcheggio Centro a Verona, grazie all'opera dell'artista Cheris Macaranas, alias CherisArt. I simboli della città come l'Arena e la statua di Giulietta sono stati riportati sul muro del parcheggio grazie ai colori delle bombolette della giovane artista milanese. Uno straordinario biglietto da visita realizzato proprio in uno dei luoghi scelti dai turisti per fermare la propria auto e proseguire la visita della città a piedi.