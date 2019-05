Gomitata ad un carabiniere che voleva sedare la lite: un uomo nei guai

I carabinieri di Oppeano, nella serata di mercoledì, sono intervenuti per sedare una lite in un'abitazione di Ca' degli Oppi, ma l'intervento si è concluso invece con l'arresto di F.G., cittadino italiano, classe 1946, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Arrivati sul posto, i militari avrebbero notato che l'uomo si trovava in forte stato di agitazione e lo avrebbero pertanto invitato a calmarsi, ma questi invece avrebbe reagito scagliandosi contro di loro. Nella colluttazione un giovane carabiniere sarebbe stato colpito al volto da una gomitata sferrata da F.G. ed è stato così costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, che gli hanno diagnosticato un trauma alla mascella giudicato guaribile in 8 giorni.

Conclusi gli accertamenti di rito, l'italiano è stato accompagnato al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari e giovedì mattina è stato condotto davanti al tribunale di Verona, dove il giudice Donati ha convalidato il provvedimento e concesso i termini di difesa fissando il processo al 17 settembre 2019, disponendo infine nei confronti dell'uomo il divieto di dimora nella provincia di Verona.