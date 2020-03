Emergenza coronavirus, il premier Conte: «Chiudiamo attività produttive non necessarie»

L'annuncio del primo ministro italiano Giuseppe Conte: «La decisione assunta dal governo è quella di chiudere ogni attività produttiva che non sia necessaria, cruciale a garantirci beni e servizi essenziali. Continueranno a rimanere aperti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura e non c'è ragione di fare corse agli acquisti e creare code ingiustificate. Continueranno a essere aperte farmacie, parafarmacie, poste, assicurazioni, banche e garantiremo i trasporti pubblici. Rallentiamo il motore del Paese ma non lo fermiamo».

