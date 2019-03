Aveva sbattuto contro un'auto a Isola della Scala, si spegne motociclista

Una settimana nera per i motociclisti nella provincia di Verona. Venerdì scorso, 15 marzo, si era spento Fabio Saturnini, il ragazzo di Oppeano rimasto gravemente ferito dopo un incidente nella pista da motocross di Bovolone lo scorso 9 marzo. Mentre ieri, 16 marzo, si sono verificati due incidenti purtroppo mortali. Il primo a San Giovanni Ilarione, in cui è deceduto Valentino Da Campo, 42enne di Vestenanova, uscito di strada autonomamente e finito contro il palo di una fermata degli autobus con la sua Yamaha Tdm 900. Il secondo a Isola Della Scala, dove il 37enne Giulio Cestaro è andato a sbattere contro un'auto in località Pellegrina a Isola della Scala. Valentino Da Campo è morto sul colpo, mentre Giulio Cestaro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove oggi è deceduto, come segnalato da TgVerona.