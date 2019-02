Si è spento Giulio Brogi, attore veronese di cinema, teatro e televisione

Gli appassionati del commissario Montalbano lo avevano visto in tv lunedì 18 febbraio, nell'ultimo episodio inedito trasmesso su Rai 1 intitolato "Un diario del '43". Interpretava il personaggio di Carlo Colussi, colui che nel '43 aveva scritto il diario ritrovato dal commissario di Vigata e che solo verso la fine dell'episodio viene rintracciato. A dare corpo e voce a Carlo Colussi era stato l'attore veronese Giulio Brogi, venuto a mancare proprio ieri, 19 febbraio, a Negrar, all'età di 83 anni.

Giulio Brogi è stato un grande attore di teatro, cinema e televisione. Per la sua carriera, aveva vinto nel 2009 il premio "Salvo Randone", l'oscar del teatro italiano. E anche la città di Verona, nel 2015, lo aveva omaggiato con la Medaglia della Città.

Nato a Verona il 13 maggio del 1935, la sua carriera comincia alla fine degli anni '60 ed è subito attivo a teatro dove porta in scena dei grandi classici, ma anche al cinema dove, ad esempio, viene scelto dai fratelli Taviani per la parte di Ettore ne "I sovversivi" e pure in televisione prende parte a diversi film per il piccolo schermo.

Per il cinema, oltre che con i fratelli Taviani, ha collaborato anche con altri registri dello stesso calibro, come Bertolucci, Bellocchio, Olmi, Cavani e anche con Sorrentino nel premiatissimo "La Grande Bellezza".

Per la tv, divenne celebre già dal 1971, interpretando Enea nella serie in sette episodi dell'Eneide.