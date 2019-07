Gite serene. Controlli quadruplicati sui bus e pochissime violazioni

L’iniziativa ‘Gite serene’ della Polizia locale dimostra la sua efficacia. Durante l’ultimo anno scolastico, su richiesta degli istituti, sono state quadruplicate le verifiche ai pullman in partenza per i viaggi di istruzione. Pochissime le violazioni accertate. Gli agenti hanno controllato, infatti, ben 348 mezzi pronti a trasportare un totale di 19 mila studenti. Solo 14 le irregolarità riscontrate. L’aumento delle richieste da parte degli istituti scolastici, ben 500 le domande pervenute da scuole di ogni ordine e grado, ha portato maggiori controlli. Durante l’anno scolastico 2017-2018, infatti, le verifiche erano state solo 92.

Un risultato importante per la sicurezza dei ragazzi, reso possibile dalla collaborazione tra scuole, Polizia locale e aziende che effettuano il servizio di trasporto. E, allo stesso tempo, da un’efficace attività di educazione stradale. Nel corso delle verifiche, infatti, gli agenti forniscono a docenti, accompagnatori e studenti importanti nozioni sulle regole di sicurezza del trasporto e su come comportarsi in caso di emergenza.

I controlli effettuati hanno riguardato l’idoneità dei conducenti e delle misure di sicurezza per la circolazione dei mezzi, evidenziando più rispetto soprattutto dei tempi di guida e di riposo degli autisti. Solo su 10 pullman sono state riscontrate anomalie, per un totale di 11 violazioni per irregolarità al veicolo, come parabrezza incrinato, cintura di sicurezza o porta di servizio non funzionanti; 1 sanzione è stata comminata per periodo ridotto del tempo di riposo giornaliero dell’autista; 1 per mancanza temporanea di documentazione; 1 per assenza di carta nel dispositivo del cronotachigrafo digitale.

Solo 3 i pullman che sono stati bloccati, con le scolaresche che hanno potuto proseguire il viaggio su mezzi sostitutivi. Le 6 anomalie più gravi sono state comunicate alla Motorizzazione di Verona, per i provvedimenti di competenza.

«Numeri importanti che dimostrano l’efficacia del lavoro svolto dai nostri agenti, sia nelle scuole sia sulle strade, in tema di prevenzione e sicurezza stradale – afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Ecco perché sempre più istituti ci contattano per garantire ai loro studenti viaggi tranquilli. Il nostro impegno sarà massimo, affinchè più classi possibili possano partire per i viaggi di istruzione su mezzi idonei, controllati a pochi minuti dalla partenza».

«Numerosi sono stati i genitori che hanno scritto per ringraziare gli agenti del lavoro fatto – sottolinea il comandante della Polizia locale Luigi Altamura -. Gesti di apprezzamento che evidenziano l’importanza di questo servizio, possibile grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e delle aziende che si occupano di trasporto».