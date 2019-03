Gita fuori porta, ma ha l'obbligo di soggiorno: scattano i domiciliari

I carabinieri della stazione di Tregnago stavano tenendo d'occhio i suoi spostamenti, visto che nelle scorse settimane era già stato “pizzicato” a circolare serenamente nel comune di Illasi. Peccato però che A.A., 57enne veronese con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e per violazioni in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, fosse stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno nel Comune di Tregnago.

I militari lo hanno quindi sorpreso alla guida della propria auto a Cellore di Illasi, dopo esser stato a Padova, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Vista quindi la reiterazione delle violazioni, A.A. è stato dunque dichiarato in arresto dagli uomini dell'Arma, con il giudice che poi ha convalidato il provvedimento e disposto la detenzione domiciliare.