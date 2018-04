Il giro del mondo in bicicletta, Janus River ha fatto tappa a Bussolengo

Festa della Liberazione particolare a Bussolengo. Oggi, 25 aprile, oltre alle celebrazioni istituzionali con la sfilata in via Mazzini, la Santa Messa e la deposizione delle corone d'alloro al Monumento ai Caduti, c'è stata anche la straordinaria visita di Janus River, 81enne di origini russo-polacche, impegnato dal 2000 a compiere il giro del mondo in bicicletta in 28 anni.

Il traguardo di Janus River sarà Pechino, nel 2028, quando di anni ne avrà 91. Intanto però ha fatto tappa a Bussolengo e oggi ha potuto raccontare parte delle sue avvenutre vissute in Europa, America e Africa. Mentre domani, 26 aprile, parlerà della sua impresa ai bambini delle scuole primarie.