Giovane in manette per spaccio di droga: trovata dell'eroina a casa sua

La lotta al traffico di droga non conosce sosta e annovera un altro importante risultato conseguito dalla Squadra Mobile.

Grazie al continuo controllo di quei soggetti che gravitano attorno al mondo degli stupefacenti e alla sistematica attività investigativa, l'attenzione della Sezione antidroga si è concentrata su un giovane già noto proprio per i suoi precedenti specifici, L.C.

Ed infatti gli agenti, nel corso della giornata del 7 maggio, lo hanno colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio. In seguito alla perquisizione della sua abitazione, sono state rinvenute otto dosi di eroina già confezionate e termosaldate, un bilancino di precisione e 1150 euro, somma ritenuta provento dall’attività di spaccio.

Nella mattinata di mercoledì l'italiano è stato giudicato con rito direttissimo a cui è seguita la richiesta dei termini a difesa: nei suoi confronti è stata dunque disposta la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio previsto per il prossimo mese di giugno.