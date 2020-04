Giovane disperso a Bussolengo ritrovato grazie all'Ana Verona e al cane Artù

Erano le ore 15.30 circa di ieri, sabato 25 aprile, quando i volontari dell’unità cinofila dell’ANA Verona hanno potuto comunicare la notizia che tutti auspicano di sentire durante la ricerca di una persona scomparsa: il disperso, sparito da venerdì vicino all’Adige all’altezza di Bussolengo, è stato ritrovato. In discreta salute, nonostante la notte all’aperto, il giovane è stato riportato all’ospedale Orlandi di Bussolengo da cui si era allontanato.

Le ricerche con i cani, sei le unità cinofile dell’ANA Verona scese in campo, coordinate dai vigili del fuoco e supportate da quattro volontari il cui compito è la gestione di radio e gps, erano iniziate poco dopo l’ora di pranzo. Dopo un confronto con i vigili del fuoco che hanno illustrato la situazione alla squadra e indicato le zone da perlustrare, i volontari si sono divisi le aree da battere metro per metro e hanno iniziato la ricerca. Ad Enrico Dalla Valentina dell’ANA Verona con Artù è toccata una delle zone più impervie, un punto dove l’argine è ripido, scosceso e ricoperto di rovi. Eppure è lì, riparato in un tubo di scolo, che il ragazzo è stato ritrovato. Non era visibile dal punto in cui stavano procedendo ma il fiuto di Artù lo ha intercettato e, arrivato nel punto in cui si trovava il giovane, il cane ha iniziato ad abbaiare segnalando così la presenza al suo padrone.

«In queste settimane in cui le nostre energie sono assorbite quotidianamente per far fronte all’emergenza Coronavirus, è importante ricordare che comunque tutte le nostre attività e componenti rimangono attive, vigili e pronte ad attivarsi nel momento del bisogno. La disponibilità degli alpini c’è sempre ed è totale», commenta soddisfatto di questo lieto fine il presidente dell’ANA Verona, Luciano Bertagnoli. «Venerdì sera abbiamo ricevuto una preallerta. Intorno all’una, oggi, abbiamo iniziato l’intervento. Dopo poco più di due ore di ricerca, l’esito che noi tutti sempre speriamo. Enrico e Artù, supportati alla radio e con il gps da Filippo Rizzotti e Michele Veronese, hanno trovato il giovane», spiega Enrico Dalla Valentina del nucleo cinofilo dell’ANA Verona, già classificato con il fedele Maverick ai campionati mondiali dell’IRO, organismo internazionale che si occupa della valutazione dei cani da soccorso, per la ricerca dispersi in superficie.