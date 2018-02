Giornata di Raccolta del Farmaco, Coletto e Zenti daranno il buon esempio

Anche l'assessore regionale Luca Coletto e il vescovo di Veorna Giuseppe Zenti domani 10 febbraio daranno il buon esempio donando farmaci in occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco. Lo faranno verso le 11 alla farmacia Bacchini in via Giuliari 23. "Farò semplicemente il mio dovere di cittadino, acquistando e poi donando i farmaci che mi verranno consigliati dai professionisti della farmacia", ha dichiarato Coletto.

L'anno scorso in Veneto sono state raccolte 33.218 confezioni di farmaci, per un valore economico superiore a 231.000 euro, in crescita rispetto al 2016. E quest'anno sono in crescita anche le farmacie e i comuni veneti che hanno aderito all'iniziativa del Banco Farmaceutico.