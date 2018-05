Tanti batteri sugli smartphone. La prevenzione passa dal lavarsi le mani

Un gazebo informativo in piazza Canneto, un'esposizione dei lavori realizzati dai bambini e 140 test per mostrare quanti batteri si trovano sui nostri smartphone. Sono queste alcune iniziative, citate da TgVerona, che l'azienda ospedaliera di Verona organizzerà per il prossimo 10 maggio in occasione della giornata dedicata al lavaggio delle mani. E la più curiosa, tra queste iniziative, è proprio quella dei tamponi sui cellulari, perché alcuni studi hanno dimostrato che sui telefoni cellulari possono annidarsi più batteri che nei wc. Batteri che passano dagli smartphone alle nostre mani e per questo lavarsi la mani spesso diventa un gesto davvero importante per prevenire il diffondersi di malattie. Lo sanno bene i dottori che se le dovrebbero lavare almeno 40 volte al giorno, ma anche i semplici cittadini dovrebbero lavarle anche 10 volte giorno. E il lavaggio dovrebbe essere anche più accurato, facendo attenzione alle unghie e ai pollici, usando il sapone e tenendo le mani sotto l'acqua anche per un minuto.